Події

16:09 23.03.2023

Фінляндія відправить в Україну три саперні танки Leopard 2

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Фінляндія відправить в Україну три саперні танки Leopard 2

Фінляндія прийняла рішення надати Україні черговий пакет військової допомоги на суму понад EUR160 млн.

"До пакета входять три танки Leopard 2, призначені для робіт із розмінування. Фінляндія також бере на себе підготовку особового складу для них і технічне обслуговування", - сказав фінським ЗМІ міністр оборони Антті Кайкконен.

Президент Саулі Нііністьо за пропозицією уряду схвалив постачання Україні.

До пакета також входить важке озброєння і боєприпаси. Вартість пакета допомоги становить близько EUR161 млн.

Теги: #україна #фінляндія #військова_допомога

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