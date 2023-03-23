Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29 від Словаччини

Перші чотири винищувачі МіГ-29, передані Збройним силам України, вже покинули територію Словаччини, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Перекидання здійснювали українські пілоти за погодженням із ВПС Словаччини та іншими компонентами, які забезпечили безпеку перекидання та необхідну документацію", - написав Надь у фейсбуці в четвер.

Він уточнив, що решту літаків буде передано Україні найближчими тижнями, але з оперативних причин жодної додаткової інформації не буде оприлюднено заздалегідь.

"Уряд і надалі допомагатиме рятувати невинні людські життя, хоч би кого і хоч би з яких егоїстичних чи інших причин не повалили на землю. Ми чинимо правильно, тому що це Росія вторглася в Україну, це Росія перебуває на території України, і саме коли вона виведе війська, війна закінчиться негайно", - наголосив Надь.

Як повідомлялося, уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29.