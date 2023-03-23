Нанесення ударів по Україні у ніч на 22 березня вказує на нестачу високоточних ракет у РФ - ISW

Російські війська провели обмежену кампанію із нанесення ударів безпілотними літальними апаратами і ракетами по території України в ніч із 21 на 22 березня, що свідчить про те, що окупанти продовжують відчувати нестачу високоточних ракет, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 22 березня.

"Російські сили здійснювали більш інтенсивні та широкомасштабні удари восени 2022 року, що дає змогу припустити, що російські сили, можливо, наразі обмежують використання високоточних боєприпасів для таких ударних кампаній або просто не мають необхідних боєприпасів для підтримання ударних кампаній у колишніх темпах та інтенсивності", - зазначають аналітики.

Також повідомляється, що окупанти, можливо, перекидають танки Т-54/55 зі складів в Україну, щоб компенсувати значні втрати бронетехніки.

"За оцінками голландської групи Oryx, станом на 22 березня російські війська втратили щонайменше 57 танків Т-90, 448 Т-80, 1025 Т-72, 53 Т-64 і 73 Т-62 під час боїв в Україні з високим ступенем втрат. Втрати російської бронетехніки наразі обмежують здатність російських збройних сил вести ефективну механізовану маневрену війну в стримувальних наступах в Україні, і російські сили, можливо, перекидають танки Т-54/55 зі зберігання в Україну для посилення цих наступальних операцій і підготовки до очікуваних механізованих контрнаступів України", - пише ISW.

При цьому аналітики зазначають, що ці танки не мають броньових можливостей більш сучасної бронетехніки і окупанти, найімовірніше, зазнають більше втрат, використовуючи ці старі танкові системи в Україні. "Розгортання неякісної техніки для поповнення можливостей російських збройних сил із ведення механізованої маневреної війни може призвести до подальшої деградації російської живої сили в Україні... Кожна втрата танка - це втрата не лише танка, а й екіпажу, і незрозуміло, наскільки ефективними будуть ці танки проти української бронетехніки, оскільки вони вельми вразливі для багатьох протитанкових систем, доступних Україні, не всі з яких є дорогими", - зазначають аналітики.

Повідомляється, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про наміри збільшити чисельність сил ППО РФ, а також про розміщення протикорабельної ракетної системи на одному з Курильських островів, чим, імовірно, намагався застерегти Японію від більш активної підтримки України.

"Формування нових російських підрозділів ППО і повітряно-десантних військ не призведе до збільшення бойової потужності Росії в Україні цього року. Заява Шойгу, ймовірно, покликана запевнити російський народ у тому, що Міноборони РФ продовжує розвивати російські збройні сили як військову державу світового класу, щоб нівелювати сприйняття російських військових невдач в Україні. Шойгу, ймовірно, дав зрозуміти Японії, що їй не варто намагатися використовувати нинішню військову вразливість Росії на Курильських островах, а Китаю - що Росія залишається гідним військовим партнером", - ідеться у звіті.

Також Шойгу уникнув відповіді на запитання про те, як скоро можна очікувати миру в Україні. "Кремль прагне створити інформаційні умови і підготувати російський інформаційний простір до затяжної війни", - наголошують в ISW.