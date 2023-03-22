Події

20:16 22.03.2023

Зеленський у Харківській області вручив нагороди пораненим військовослужбовцям

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області відвідав один із госпіталів, де проходять лікування українські військовослужбовці, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями і вручив їм нагороди та цінні подарунки. Він нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького І ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".

"Дякую вам за вашу службу. Бажаю якнайшвидшого одужання", - побажав Зеленський.

Президент також відзначив орденами Данила Галицького та "За мужність" ІІІ ступеня представників Медичної служби ЗС України.

"Дякую за кожне врятоване життя наших героїв. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким", - наголосив він.

 

 

Теги: #нагороди #військовослужбовці

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