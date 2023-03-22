Зеленський у Харківській області вручив нагороди пораненим військовослужбовцям
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області відвідав один із госпіталів, де проходять лікування українські військовослужбовці, повідомляє пресслужба глави держави.
Президент поспілкувався з військовослужбовцями і вручив їм нагороди та цінні подарунки. Він нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького І ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, медалями "Захиснику Вітчизни" та "За військову службу Україні".
"Дякую вам за вашу службу. Бажаю якнайшвидшого одужання", - побажав Зеленський.
Президент також відзначив орденами Данила Галицького та "За мужність" ІІІ ступеня представників Медичної служби ЗС України.
"Дякую за кожне врятоване життя наших героїв. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким", - наголосив він.