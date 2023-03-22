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18:53 22.03.2023

У Фінляндії затримали російське вантажне судно з добривами

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Російське вантажне судно Swem затримали в порту Котка через санкції ЄС проти Росії, запроваджені у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України, повідомив у середу портал телерадіомовлення Yle.

"Це перший випадок, коли санкції ЄС перешкоджали просуванню вантажу в порту Фінляндії", - сказав виконавчий директор порту Хаміна-Котка Кіммо Наскі.

Наразі судно перебуває за межами порту в очікуванні дозволу на вивезення з країни затриманого вантажу. Міністерство закордонних справ Фінляндії, яке вирішує це питання, було поінформовано про транспортування добрив минулого тижня.

"Під час співпраці з владою ми виявили, що вантаж містить добрива, які, ймовірно, належать особі, занесеній до санкційного списку ЄС. Згідно з правилами ЄС, активи мають бути заморожені в разі виявлення", - сказала керівник санкційного відділу міністерства закордонних справ Піа Саріваара.

За її словами, найімовірніше, вантаж зможе продовжити свій шлях після отримання дозволу. Вона пояснила, що вантаж можуть пропустити, якщо він прямує до третьої країни і необхідний для забезпечення виробництва продуктів харчування.

За непідтвердженою інформацією, партія затриманих добрив становить 20 тис. тонн, її вартість за нинішніми цінами на світовому ринку може становити близько 10-12 млн євро.

Теги: #росія #вантаж #затримання #фінляндія

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