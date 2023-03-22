У Києві курсуватимуть трамваї зі сталі "Азовсталі" компанії "Татра-Юг"

У Києві курсуватимуть трамваї зі сталі "Азовсталі", які виготовила компанія "Татра-Юг" (Одеса): метал придбали на Маріупольському металургійному комбінаті до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а на лінію трамваї вийшли лише зараз.

Згідно з пресрелізом, на лінії вийшли вісім нових трамваїв маршруту №33, що з'єднує Троєщину і Дарницю. Час шляху прямування - 15 хвилин.

Як уточнюється, електротранспорт має український "паспорт", бо вийшов із цехів "Татра-Юг". Сталь для його виготовлення надав "Метінвест-СМЦ" - 17 тонн холоднокатаного листа і 98 тонн гарячекатаного листа було випущено на "Азовсталі" до війни.

Пресслужба констатує, що з маріупольського металу на замовлення киян випустили партію трамваїв K1T - це низькопідлогова модель, модульна - може містити від однієї до чотирьох секцій. Візок трамвая оснащений двоступеневою підвіскою, що гарантує безперебійну роботу з низькими експлуатаційними витратами. Максимальна швидкість K1T - 75 км/год.

У холодну пору передбачена вдосконалена система опалення. Для літнього сезону трамваї обладнані сучасною вентиляцією та кондиціонерами. Вони обладнані пристроями для маломобільних людей і пасажирів з особливими потребами: є місця з фіксацією інвалідних і дитячих колясок, пандуси для посадки/висадки, кнопки виходу на нижньому рівні, зручно розмічені сидіння для вагітних жінок.

"Татра-Юг" - великий український виробник LRV, трамваїв і обладнання з 1993 року. Як наголошується в пресрелізі, компанія є ідейним послідовником найбільшого у світі підприємства з виробництва трамваїв - чеського ЧКД "ТАТРА", заснованого у 1927 році. У портфоліо "Татра-Юг" є шість моделей трамваїв, а також трамвайне обладнання: тягові перетворювачі, струмоприймачі та електродвигуни.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній. Його основні акціонери - група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".