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15:14 22.03.2023

Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві Київської області зросла до шести осіб, ще з трьома немає зв'язку - вони можуть бути під завалами

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Кількість жертв атаки дронів у Ржищеві Київської області зросла до шести осіб, ще з трьома немає зв'язку - вони можуть бути під завалами

Кількість жертв нічної атаки ворожих дронів у Київській області зросла до шести осіб, ще з трьома людьми немає зв'язку, вони можуть бути під завалами, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Є тіла шістьох загиблих унаслідок цієї атаки", - повідомив Нєбитов в ефірі національного телемарафону в середу.

Він зазначив, що серед загиблих - водій "швидкої допомоги", який прибув на місце трагедії. Після другого вибуху, за словами начальника главку, медпрацівники дістали травми, один медпрацівник також постраждав.

"Наразі до лікарень звернулися 18 осіб, які отримали першу медичну допомогу й не госпіталізувалися. Вісьмох осіб госпіталізовано з різними ступенями травм, є дитина, яка перебуває в лікарні "Охматдит", - хлопчик 2011 року народження", - розповів Нєбитов.

"Зараз ми не можемо вийти на зв'язок із трьома людьми. Переживаємо, що вони можуть залишатися під завалами. Тому роботи з розбору завалів виконуються дуже обережно", - повідомив начальник поліції області.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки безпілотників загинуло четверо людей, ще сім дістали поранень.

Уночі 22 березня в м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й і 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Теги: #удар #жертви #ржищів

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