Зеленський провів нараду з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область у середу провів нараду з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в регіоні, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що учасники обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення безперебійного постачання води й електроенергії.

Крім того, йшлося про фінансування закладів охорони здоров'я, переміщених із тимчасово окупованих територій.

"Глава держави заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ "Лиман", - підсумували в ОП.