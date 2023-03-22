Зеленський відвідав поранених військових у госпіталі на Донеччині та вручив їм нагороди

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених українських військових у госпіталі в Донецькій області та вручив їм нагороди, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті президента України в середу.

Президент поспілкувався з військовими та вручив їм державні нагороди. Захисників відзначено орденами "За мужність" III ступеня та медалями "За військову службу Україні".

"Дякую вам за захист України та бажаю якнайшвидшого одужання", - сказав Зеленський.

Глава держави також ознайомився з можливостями медичного закладу щодо прийому пацієнтів - оглянув комп'ютерний томограф, операційний блок і реанімаційне відділення.

Президент вручив ордени Богдана Хмельницького III ступеня, княгині Ольги III ступеня та Данила Галицького представникам Медичних сил Збройних сил України.

"Хочу подякувати за вашу фаховість, за вашу роботу. До перемоги треба зберегти життя багатьом людям, які захищають нашу державу. Ви захищаєте її на своєму фронті. Бажаю вам здоров'я і вдячний за те, що ви це здоров'я повертаєте хлопцям і дівчатам, які на фронті", - зазначив Володимир Зеленський.

Раніше цього самого дня повідомлялося, що Зеленський у середу відвідав передові позиції Збройних сил України в Донецькій області, на бахмутському напрямку.