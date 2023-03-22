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13:26 22.03.2023

Це не повинно стати "просто звичайним днем" - Зеленський після влучання ракети в житловий будинок у Запоріжжі

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Це не повинно стати "просто звичайним днем" - Зеленський після влучання ракети в житловий будинок у Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський після влучання російської ракети в житловий будинок у Запоріжжі написав, що "це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі".

"Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти", - написав він.

"Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей. Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", - написав також Зеленський.

 

Теги: #запоріжжя #зеленський

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