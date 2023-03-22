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13:23 22.03.2023

У Великій Британії заявили про навмисно неправдиву інформацію РФ щодо снарядів зі збідненим ураном - ЗМІ

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У Великій Британії заявили про навмисно неправдиву інформацію РФ щодо снарядів зі збідненим ураном - ЗМІ

Велика Британія звинуватила президента Росії Володимира Путіна в навмисному поширенні неправдивої інформації про рішення Великої Британії відправити до України танкові снаряди зі збідненим ураном, повідомляє Sky News із посиланням на Міноборони Великої Британії.

"Міністерство оборони (МО) заявило, що такий матеріал є "стандартним" для снарядів, які мають здатність пробивати броню, і що вони не мають нічого спільного з ядерною зброєю", - йдеться в матеріалі Sky News, оприлюдненому в середу.

Як зазначається, цю заяву було зроблено після того, як Путін засудив план відправити такі снаряди в Україну, говорячи про "ядерний компонент", і попередив, що "Росії доведеться відповідати у відповідний спосіб".

Як пише видання, Кремль спирався на коментарі британського міністра оборони в письмовій відповіді на депутатське запитання. Міністр оборони США баронеса Аннабель Голді заявила, що частина боєприпасів для бойових танків Challenger 2, які Велика Британія відправляє в Україну, передбачає бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

Як пояснили в Міноборони Великої Британії, такий матеріал використовують у зброї, оскільки завдяки своїй щільності та іншим фізичним властивостям він легше пробиває броню. "Такі снаряди є високоефективними для ураження сучасних танків і бронетехніки", - сказав речник відомства. "Це стандартний компонент і не має нічого спільного з ядерною зброєю або можливостями. Росія це знає, але навмисно намагається дезінформувати", - заявили в Міноборони.

Полковник Геміш де Бреттон-Гордон, колишній офіцер армії, відкинув коментарі російського президента як "абсолютно божевільні" й "абсолютно неправильні". Він сказав, що це, безсумнівно, для того щоб переконати лідера КНР Сі Цзіньпіна дати йому зброю і налякати людей на Заході тим, що він планує перейти до ядерної зброї.

 

Теги: #велика_британія #снаряди

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