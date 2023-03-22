Події

13:10 22.03.2023

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку

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Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на бахмутському напрямку

Президент України Володимир Зеленський у середу відвідав передові позиції Збройних сил України в Донецькій області, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями, подякувавши їм за захист України, після чого вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Теги: #донецька_область #зеленський

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