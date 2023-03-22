Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, є влучання в багатоквартирний будинок - нардеп

Російські окупанти в середу вдень завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, унаслідок ворожої атаки підтверджено влучання в багатоквартирний будинок.

"У Запоріжжі - пекло! Горять будинки. Пряме потрапляння в житловий будинок! Жодних військових об'єктів поряд немає", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Про влучання ракети в житловий багатоквартирний будинок у місті також повідомляють місцеві ЗМІ.

Представники місцевої влади поки що офіційно не коментували наслідків атаки окупантів, однак у Запорізькій ОВА заявили, що обстріл міста триває. "Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку. Тримаймося!", - зазначили в обладміністрації.