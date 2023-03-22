Верещук наразі не отримала відповіді від російських омбудсменів на вимогу надати списки українських сиріт, депортованих до РФ

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що наразі не отримала відповіді від російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової та російського уповноваженого з прав дітей Марії Львової-Бєлової на вимогу надати списки українських сиріт, які перебувають на окупованих територіях та депортовані до РФ.

"Ні, поки що не отримали. Але моїм завданням було саме публічно поінформувати, щоб і міжнародні ЗМІ, і міжнародні слідчі органи бачили, що ми фіксуємо таке публічне звернення", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в середу вдень.

Як повідомлялося, 18 березня Верещук звернулася до російських омбудсменів із вимогою надати списки українських сиріт, депортованих до РФ.