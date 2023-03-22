У Бахмуті наразі залишаються приблизно десятеро дітей - Верещук

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що в Бахмуті Донецької області на сьогодні залишаються приблизно десятеро дітей.

"Якихось великих проблем немає (з примусовою евакуацією з Бахмуту - ІФ-У). Там дуже велика щільність обстрілів і люди виїжджають, особливо я говорю про дітей. У нас там залишилося приблизно десятеро дітей", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в середу.

Вона наголосила, що влада робить усе, щоб і ці діти були евакуйовані.

Як повідомлялося, 7 березня Верещук заявляла, що в Бахмуті залишаються менше ніж 4 тис. цивільних, із яких щонайменше 38 - діти.

Пізніше Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій.