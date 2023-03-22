Ворог обстріляв сім громад Сумської області

Російські війська за вівторок обстріляли 7 громад Сумської області, повідомила пресслужба обласної військової обладміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Великописарівської, Свеської, Есманьської, Середино-Будської громад. Без втрат і руйнувань серед мирного населення області", - ідеться в повідомленні.

По території Білопільської громади били з мінометів - 13 і гранатометів (АГС-17) (89 пострілів). Також здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою (типу ВОГ).

У Великописарівській громаді були мінометні обстріли - 20 прильотів.

У Свеській громаді теж мінометний обстріл - 12 прильотів.

На територію Юнаківської громади ворог скинув 19 мін.

В Есманьській громаді зафіксовано мінометний обстріл - 10 прильотів.

По Новослобідській громаді ворог завдавав ударів зі ствольної артилерії (152 мм) - 20 прильотів.

А на територію Середино-Будської громади росіяни скинули 2 міни.