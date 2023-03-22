Події

07:09 22.03.2023

Противник укотре атакував Київ дронами "Shahed", ППО знищила всі ворожі цілі

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Противник укотре атакував Київ дронами "Shahed", ППО знищила всі ворожі цілі

Російські окупанти протягом ночі вкотре атакували Київ дронами "Shahed", ППО знищила всі ворожі цілі, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Ворог не припиняє атаку на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що сили української протиповітряної оборони ліквідували всі ворожі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва.

"За даними на цей момент - без жертв і руйнувань. За що маємо вкотре дякувати нашим охоронцям неба - силам протиповітряної оборони! Вони справжні герої! Слава Україні!", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #атака #київ #бпла

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