Події

19:50 21.03.2023

Мета вибухів у Джанкої - порушення логістики ворога, заявили в Генштабі ЗСУ

1 хв читати
Мета вибухів у Джанкої - порушення логістики ворога, заявили в Генштабі ЗСУ

Одна з цілей заподіяння вогневого ураження в тимчасово окупованому Джанкої (Крим) - порушення логістичного забезпечення противника, сказав тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

"Однією з цілей завдання такого вогневого ураження було саме зупинення або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які перебувають на нашій території", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у вівторок.

У Генштабі пояснили, що місто Джанкой у тимчасово окупованому Криму є одним із вузлів на гілці логістичного шляху, який, зокрема, йде до Мелітополя і Херсона.

Теги: #джанкой #логістика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 16.03.2023
Україна і Латвія розвиватимуть нові логістичні шляхи - зустріч прем'єрів

Україна і Латвія розвиватимуть нові логістичні шляхи - зустріч прем'єрів

11:39 16.12.2022
Як вирішити конфлікт інтересів між агровиробниками та постачальниками послуг логістики, що загрожує банкрутством агросектору та втратою світових ринків зерна?

Як вирішити конфлікт інтересів між агровиробниками та постачальниками послуг логістики, що загрожує банкрутством агросектору та втратою світових ринків зерна?

22:10 08.12.2022
Єврокомісар із питань транспорту закликає прискорити проєкти та їх фінансування на "Шляхах солідарності" з Україною

Єврокомісар із питань транспорту закликає прискорити проєкти та їх фінансування на "Шляхах солідарності" з Україною

20:01 29.09.2022
Zammler представив інвестпроєкт логістичного комплексу під Києвом за $34 млн

Zammler представив інвестпроєкт логістичного комплексу під Києвом за $34 млн

13:42 16.08.2022
Спікер ПС ЗСУ про детонацію боєприпасів поблизу Джанкоя: Противник не вміє користуватися засобами пожежної безпеки

Спікер ПС ЗСУ про детонацію боєприпасів поблизу Джанкоя: Противник не вміє користуватися засобами пожежної безпеки

12:14 04.08.2022
Вакантність логістичної нерухомості столичного регіону зросла до 5% - експерт

Вакантність логістичної нерухомості столичного регіону зросла до 5% - експерт

08:29 28.07.2022
ЄК приєднала українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі

ЄК приєднала українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі

17:19 07.07.2022
"Інтерпайп" вказує на проблеми із логістикою та сподівається на покращення поставок до ЄС

"Інтерпайп" вказує на проблеми із логістикою та сподівається на покращення поставок до ЄС

11:20 22.04.2022
Українські фармкомпанії за I кв. зуміли налагодити логістику та відкоригували номенклатуру з урахуванням воєнного часу

Українські фармкомпанії за I кв. зуміли налагодити логістику та відкоригували номенклатуру з урахуванням воєнного часу

08:36 11.04.2022
Кабмін утворив координаційну раду з логістики у сільському господарстві

Кабмін утворив координаційну раду з логістики у сільському господарстві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає - Зеленський

Зеленський візьме участь у травневому саміті G7 в онлайн-форматі

Артилерії ЗСУ вдалося створити "сітку смерті" для противника - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Зеленський затвердив відзнаку "Місто-герой України"

Зеленський і Кісіда підписали в Києві декларацію про особливе партнерство між Україною та Японією

Росіяни з артилерії обстріляли кладовище в Бериславському районі

Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

Російська артилерія обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району, є руйнування

УЗ допустила понад 30 приватних компаній до розвитку прикордонних перевалочних комплексів - Камишін

Окупанти обстріляли прикордонні села Михальчина Слобода та Дем'янівка в Чернігівській і Сумській областях

Зустріч коаліції країн за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України відбувається у Страсбурзі 21-22 березня

Подоляк: Навіть перехід РФ на торгівлю в юанях не дасть змоги купити собі "перемогу" та вирішити юридичні й фінансові проблеми

Підтвердження телефонної розмови з лідером Китаю поки що немає - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА