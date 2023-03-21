Мета вибухів у Джанкої - порушення логістики ворога, заявили в Генштабі ЗСУ

Одна з цілей заподіяння вогневого ураження в тимчасово окупованому Джанкої (Крим) - порушення логістичного забезпечення противника, сказав тимчасовий виконувач обов'язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

"Однією з цілей завдання такого вогневого ураження було саме зупинення або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які перебувають на нашій території", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у вівторок.

У Генштабі пояснили, що місто Джанкой у тимчасово окупованому Криму є одним із вузлів на гілці логістичного шляху, який, зокрема, йде до Мелітополя і Херсона.