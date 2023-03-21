Системи Patriot будуть відправлені в Україну раніше, ніж планувалося

Системи протиракетної оборони Patriot планується розгорнути в Україні швидше, ніж спочатку планувалося, повідомляє CNN.

"Системи протиракетної оборони Patriot планується розгорнути в Україні швидше, ніж спочатку планувалося, і група з 65 українських військовослужбовців найближчими днями завершить навчання на системах у Форт-Сіллі (Оклахома)", - ідеться в повідомленні CNN із посиланням на представників оборони США у вівторок.

Як повідомляється, американські інструктори у Форт-Сіллі, де українці тренувалися з 15 січня, змогли значно прискорити курс завдяки базовим знанням українців про системи протиповітряної оборони.

За даними каналу, після цього група українських військовослужбовців переїде до Європи для додаткового навчання на двох системах Patriot - одній американській і одній, створеній німцями та голландцями, - які будуть розгорнуті в Україні найближчими тижнями.

"Наша оцінка полягає в тому, що українські солдати вражаючі й абсолютно швидкі в навчанні", - сказав бригадний генерал Шейн Морган, командувач Форт-Сілл. "Завдяки їхнім широким знанням у сфері протиповітряної оборони та досвіду роботи в зоні бойових дій їм було легше зрозуміти концепції експлуатації та технічного обслуговування системи Patriot". Військові США виділили на навчання 10 тижнів, але українці завершили його приблизно за 8 тижнів. Розклад тренувань був "агресивним", - сказав представник Форт-Сілла", - передає CNN.

Як зазначається, повідомлення про прискорення розгортання Patriot було зроблено одночасно з повідомленням про те, що США скоротять час, необхідний для доставки танків Abrams в Україну, відправивши більш старі моделі M1-A1 замість більш сучасної версії танка.