Виші мають стати центрами інновацій - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що комплекс реформ, спрямованих на порятунок вищої освіти є одним із його пріоритетів.

"ВНЗ, вища освіта. У нас буде проблема, хочемо ми цього чи не хочемо. Якщо ми наразі не почнемо вживати заходів щодо підвищення якості вищої освіти, ми просто втратимо її, вона посиплеться сама собою. Тому комплекс реформ, спрямованих на порятунок вищої освіти - це один із наших пріоритетів", - сказав Лісовий на засіданні Верховної Ради у вівторок.

Міністр наголосив, що пріоритетом у вищій освіті є її якість і конкурентоспроможність, а виші мають стати центрами інновацій.

"Тому там, де ми досягнемо через злиття такого результату, там зливатимемося і будемо йти таким шляхом. Головне - якість вищої освіти", - підсумував він.

Щодо науки, то напрямами в роботі в цій сфері Лісовий визначив пріоритетність наукових досліджень; створення RnD-центрів і на академічній базі, і на базі вишів; створення можливостей для повернення вчених із-за кордону.