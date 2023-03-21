САП і НАБУ встановили пособників колишнього в.о. голови Держрезерву

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) встановили трьох пособників ексголови Держрезерву у зловживанні службовим становищем і заподіянні збитків у 200 млн грн, повідомляє САП.

"20 березня 2023 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру трьом пособникам колишнього виконувача обов’язків голови Державного агентства резерву України, який у 2021 році, зловживаючи службовим становищем, використовуючи завідомо підроблений звіт про оцінку майна, реалізував за завідомо заниженою вартістю 18 тис. тон дизельного палива, чим завдав збитків на суму понад 200 млн грн", - ідеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

У САП нагадують, що дії колишнього в.о. голови Держрезерву кваліфіковано за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України (зловживання владою або службовим становищем, підроблення документів). Колишньому керівнику Держрезерву про підозру повідомило ДБР 30 серпня 2022 року, після чого матеріали справи було передано до НАБУ за підслідністю.

Пособники колишнього керівника Держрезерву - колишній начальник відділу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який входив до складу аукціонного комітету Держрезерву (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України - пособництво у зловживанні владою або службовим становищем), директор ТОВ, що здійснювало оцінку пального (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - пособництво у зловживанні владою або службовим становищем, службова фальсифікація), рецензент оцінки (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України - пособництво у зловживанні владою та службовій фальсифікації).

Досудове розслідування триває.