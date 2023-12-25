Кабмін призначив Яніну Кривду в.о. голови Держрезерву

Кабінет Міністрів України призначив Яніну Кривду виконувачкою обов'язків голови Державного агентства резерву.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства резерву України, виконання обов'язків голови Державного агентства резерву України на заступницю голови зазначеного агентства Кривду Яніну Володимирівну", - йдеться в розпорядженні уряду №1175 від 22 грудня.

Раніше Кабмін звільнив з посади заступника голови Держрезерву Дмитра Бабака, який також був в.о. голови агентства.