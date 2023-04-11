Економіка

11:21 11.04.2023

ВР ухвалила закон про реформування Держрезерву

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ВР ухвалила закон про реформування Держрезерву

Верховна Рада ухвалила за основу урядовий проєкт закону про державні резерви №9079 від 3 березня 2023 року, що спрямований на реформування чинної системи державного матеріального резерву, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Закон передбачає розмежування понять державний матеріальний резерв і мобілізаційний резерв. Дано визначення балансоутримувачів державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву. Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, делеговано повноваження з перевірки наявності матеріальних цінностей державних резервів, написав він у своєму телеграмі.

Документ оновлює принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей; закріплено поняття "резервування", порядок та критерії відбору резервантів; удосконалено порядок проведення оновлення матеріальних цінностей.

Закон передбачає можливість зберігання пального на території країн Європи.

Крім того, запроваджуються штрафні санкції для підвищення дисципліни суб'єктів господарювання, а рішення про застосування фінансових санкцій визнається виконавчим документом. Центральні органи виконавчої влади, що реалізують держполітику у сфері державних резервів, звільняються від сплати судових зборів.

У документі передбачено створення захищеної автоматизованої бази даних для зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення інформації та формування звітності з дотриманням вимог доступу до інформації з обмеженим доступом.

Теги: #закон #держрезерв

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