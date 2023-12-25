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20:11 25.12.2023

Уряд змінив тимчасового керівника Держрезерву

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Уряд змінив тимчасового керівника Держрезерву

Кабінет Міністрів України призначив новим тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державного агентства резерву Яніну Кривду, яка до цього керувала держорганізацією "Комбінат "Трикутник" Держрезерву і змінить на новій посаді Дмитра Бабака.

Як повідомило Мінекономіки в понеділок, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 22 грудня.

У відомстві нагадали, що в Україні здійснюється реформа Держрезерву з метою створення сучасної, ефективної та раціональної системи державних резервів, і 16 грудня 2023 року набув чинності відповідний закон "Про державні резерви", який докорінно змінює підходи до формування та зберігання державних резервів, суттєво посилює контроль над цією сферою.

"Очікую від нового керівництва та усього Держрезерву загалом чіткого та своєчасного виконання завдань, передбачених стратегією реформування державних резервів", - наведено в релізі слова заступника міністра економіки Ігоря Фоменка.

Реформою, зокрема, передбачено розмежування понять державного матеріального й державного мобілізаційного резерву, запровадження нових принципів і напрямів формування номенклатури матеріальних цінностей. Крім того, виписано повноваження органу, що реалізує держполітику у сфері держрезерву, завдання та повноваження інших відповідальних органів держвлади. Буде запроваджено інститути резервування та відповідального зберігання, обов'язкове страхування матцінностей, передбачаються міжнародні банківські гарантії для зберігання держрезервів за кордоном.

Очікується, що впроваджені реформою механізми забезпечать своєчасне освіження матеріальних цінностей в разі необхідності їх списання з подальшою переробкою або утилізацією. Продаж матеріальних цінностей державного матеріального резерву здійснюватиметься виключно на аукціоні в електронній торговій системі.

Комбінат "Трикутник" Держрезерву, згідно з інформацією на його сайті, надає платні послуги зі зберігання товарно-матеріальних цінностей у складських приміщеннях і на відкритих майданчиках, послуги вантажно-розвантажувальних робіт із використанням електронавантажувача.

До цього Держрезерв, з 8 жовтня 2022 року, також у статусі в. о. очолював Дмитро Бабак, якого наприкінці вересня минулого року призначено заступником голови агентства й звільнено 22 грудня цього року. Згідно із сайтом Держрезерву, більше ніхто не входить до складу його керівництва.

 

Теги: #кадри #держрезерв

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