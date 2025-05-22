Інтерфакс-Україна
Події
15:10 22.05.2025

В.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора Котляревську

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В.о. гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора Котляревську

Т.в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора заповідника з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

"З 22 травня 2025 року виконання обов’язків генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" покладено на заступника гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлану Котляревську", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що вона виконуватиме ці обов’язки до призначення нового керівника заповідника.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка. Новина про звільнення Остапенка викликала хвилю обурення зі сторони громадськості в соціальних мережах.

Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Теги: #лавра #виконувач_обовязків

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