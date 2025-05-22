Інтерфакс-Україна
Події
12:48 22.05.2025

Звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону пов'язаних з РФ релігійних організацій - Точицький

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Звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону пов'язаних з РФ релігійних організацій - Точицький
Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що звільнення генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

"Процес очищення українських святинь є тим пріоритетом, який вимагає ефективних рішень. Тим більше, що діяльність московських релігійних організацій заборонена законом. Звільнення гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" є відповіддю на слабку позицію у виконанні цього закону. Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало бути точкою найбільших зусиль керівника заповідника. Проте, маючи сприяння з боку міністерства для передачі храмів ПЦУ, результат року роботи керівника не є адекватним викликам національної безпеки, з якими стикається українське суспільство", - написав Точицький в мережі Facebook.

За словами міністра, "московські попи осквернили Лавру, зробивши її місцем торгівлі вірою та споживчими товарами". 

Він підкреслив, що на жаль, реальних змін, які очікувалися для звільнення Лаври від "підприємливого духу московської церкви", не відбулося.

"Часу чекати, коли нарешті зупиниться незаконна торгівля, незаконна оренда, безконтрольне перебування московських ченців та подальше руйнування пам’яток, у країни немає", - додав Точицький.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора Лаври. Новина про звільнення Остапенка викликала хвилю обурення зі сторони громадськості в соціальних мережах.

Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника.

Теги: #остапенко #лавра #точицький #пояснення

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