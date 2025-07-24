Інтерфакс-Україна
Події
20:24 24.07.2025

НАБУ пояснює: Перевірка на поліграфі – усталена внутрішня практика Бюро

1 хв читати
НАБУ пояснює: Перевірка на поліграфі – усталена внутрішня практика Бюро

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) наголошує, що у новому законопроєкті перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

"Законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ", - повідомило НАБУ у телеграм у четвер.

Там наголосили, що "застосування поліграфа в таких випадках — усталена внутрішня практика Бюро".

"Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності", - йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ у 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа.

"Важливо, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників", - наголосили у НАБУ.

Як повідомлялось, на сайті Верховної Ради з’явився внесений президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Проект "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" отримав реєстраційний номер 13533.

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їхні повноваження та гарантії незалежності.

 

Теги: #законопроєкт #набу #пояснення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:59 24.07.2025
На сайті Ради оприлюднено законопроєкт нардепів щодо відновлення незалежності НАБУ та САП

На сайті Ради оприлюднено законопроєкт нардепів щодо відновлення незалежності НАБУ та САП

19:08 24.07.2025
В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

19:03 24.07.2025
Качка поінформував Марту Кос про новий законопроєкт щодо НАБУ та САП: Україна віддана інтеграції до ЄС та боротьбі з корупцією

Качка поінформував Марту Кос про новий законопроєкт щодо НАБУ та САП: Україна віддана інтеграції до ЄС та боротьбі з корупцією

18:57 24.07.2025
Рада розгляне законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП на найближчому засіданні - Стефанчук

Рада розгляне законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП на найближчому засіданні - Стефанчук

18:55 24.07.2025
На сайті Ради з’явився президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП

На сайті Ради з’явився президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП

17:54 24.07.2025
Раді пропонують ввести обов’язкове держстрахування життя та здоров’я волонтерів

Раді пропонують ввести обов’язкове держстрахування життя та здоров’я волонтерів

15:52 24.07.2025
Посли G7 в Україні очікують анонсований Зеленським законопроєкт, який забезпечить незалежність антикорупційних органів

Посли G7 в Україні очікують анонсований Зеленським законопроєкт, який забезпечить незалежність антикорупційних органів

14:57 24.07.2025
Нардепи пропонують Раді відновити незалежність органів досудового розслідування у справах про корупційні правопорушення

Нардепи пропонують Раді відновити незалежність органів досудового розслідування у справах про корупційні правопорушення

14:55 24.07.2025
Зеленський погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів, і вносить його до Ради

Зеленський погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів, і вносить його до Ради

11:14 24.07.2025
Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 нардепів

Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 нардепів

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

Рада розгляне законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП на найближчому засіданні - Стефанчук

На сайті Ради з’явився президентський законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП

Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів

ОСТАННЄ

Комітет Сенату з міжнародних відносин проголосував за кандидатуру Волца на посаду постпреда США при ООН

Суддя ВАКС повідомив про негласний збір інформації про нього та його близьких

Восьми посадовцям з Одеської області повідомили про підозри за завдані бюджетам збитки – генпрокурор

Заступник голови ОП Паліса обговорив з головою Військового комітету ЄС обмін технологіями та розвиток ОПК

"Укрзалізниця" попередила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів

Кабмін визначив Соболева головою Міжвідомчої робочої групи з питань санкційної політики

Дівчина знайдена вбитою та зґвалтованою в Сумскій області у 10 км від фронту

Нічна атака забрала життя жителя Одеси

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

Зеленський запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту про незалежність антикорупційних органів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА