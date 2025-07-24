НАБУ пояснює: Перевірка на поліграфі – усталена внутрішня практика Бюро

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) наголошує, що у новому законопроєкті перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

"Законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ", - повідомило НАБУ у телеграм у четвер.

Там наголосили, що "застосування поліграфа в таких випадках — усталена внутрішня практика Бюро".

"Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності", - йдеться у повідомленні.

За даними НАБУ у 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа.

"Важливо, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників", - наголосили у НАБУ.

Як повідомлялось, на сайті Верховної Ради з’явився внесений президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Проект "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" отримав реєстраційний номер 13533.

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їхні повноваження та гарантії незалежності.