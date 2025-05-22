Мінкультури звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Остапенка

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

"Цей день мав бути іншим. Поки ми готували масштабну виставку в Лаврі, я отримав новину, яка була несподіванкою — наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій України мене звільнено з посади керівника Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Без пояснень. Без попереджень. Без жодних офіційних зауважень щодо моєї роботи", - написав Остапенко в мережі Facebook і опублікував фото наказу.

За його словами, останні тижні ширились чутки про "закулісну боротьбу за контроль над Лаврою".

"Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь — наша принциповість", - додав він.