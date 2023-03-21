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13:50 21.03.2023

У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

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У Києві відновили будівництво унікального мосту-хвилі через Дніпро, 300 тонн сталі було виплавлено на "Азовсталі"

У Києві відновили будівництво унікального пішохідного мосту-хвилі через Дніпро, що об'єднає Оболонський острів та парк "Наталка" – завершення будівництва очікується восени поточного року, повідомляється у пресрелізі "Метінвесту".

Згідно з ним, окрім незвичайності проєкту, цей об'єкт цінний ще й тим, що близько 300 тонн металу для мосту було виготовлено на комбінаті "Азовсталь" напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Також нагадується, що його будівництво розпочалося ще 2020 року, але через війну зупинилося. На будмайданчику встигли збудувати кілька опор майбутньої конструкції. Незабаром роботи тут активізуються, оскільки на об'єкт виділено фінансування.

"Знайшлися меценати, готові профінансувати будівництво мосту-хвилі. Почасти це українські бізнесмени, а більшу частину фінансування взяли на себе закордонні інвестори. І не приватні, а державні, наприклад, мерія Парижа", - пояснює автор проєкту будівництва мосту Андрій Миргородський, якого цитує пресслужба.

Водночас він зазначив, що будувати об'єкт планують швидкими темпами.

"Заводи, що займаються конструкціями мосту, працюють на повну потужність. Його ферми вже збирають на підприємствах у Дніпрі та Житомирі. Метал для нашого мосту – останнє, що встигли зробити на комбінаті "Азовсталь" та вивезти на безпечну територію з Маріуполя. Тому побудувати міст – велика честь для нас", – наголосив Миргородський.

Для унікального мосту-хвилі "Метінвест-СМЦ" поставив майже 300 тонн товстого гарячекатаного листа з марки сталі S355NL - вона широко застосовується у мостобудівництві. Зокрема, S355NL використовувалася для будівництва мосту через Дніпро у Запоріжжі, а також через Дністер у місті Ямпіль на кордоні з Молдовою.

Міст складатиметься з п'яти сталевих хвиль і буде виключно пішохідним. Велосипедисти зможуть проїжджати ними лише тоді, коли на мосту не буде пішоходів.

Конструкції для мосту надскладні, аналогів таких об'єктів в Україні немає. Конструкція буде завширшки чотири метри, завдовжки – 160 метрів. У нічний час на мосту включатиметься підсвічування. Сталева хвиля постійно змінюватиме кольори. Окрім того, переправа буде музичною. На ній встановлять датчики руху і включатиметься музика. Новий міст спроєктовано із дотриманням норм комфорту для маломобільних груп населення. Тут облаштують відеоспостереження проведуть роботи з благоустрою Оболонського острова з мінімальним втручанням у природний ландшафт.

 

Теги: #азовсталь #київ #міст #метінвест

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