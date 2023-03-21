Події

09:40 21.03.2023

Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

2 хв читати
Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

Президент РФ Володимир Путін продовжує риторично намагатися згуртувати світ, зокрема країни Африки та Азії, проти західних держав, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні, повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 20 березня.

"Путін узяв участь у Міжнародній парламентській конференції "Росія-Африка в багатополярному світі" 20 березня і заявив, що Росія і держави Африки, Азії, Близького Сходу і Латинської Америки підтримують норми суспільних принципів, моралі і традицій і виступають проти неоколоніальної ідеології", - ідеться у зведенні.

У ньому наголошується, що представлення Путіним передбачуваної китайсько-російської осі проти Заходу і його коментарі на конференції, ймовірно, "є посиленою пропозицією країнам, що не приєдналися, сформувати певний антизахідний блок".

"Путін, імовірно, сподівався, що Сі запропонує аналогічне бачення, щоб доповнити цю пропозицію, і відмова Сі зробити це, ймовірно, послаблює вплив зусиль Путіна", - переконані аналітики Інституту.

Вони зазначають, що привабливість потенційного антизахідного геополітичного блоку на основі Китаю і Росії більшою мірою пов'язана з економічною і політичною міццю Китаю, ніж з економічною міццю Росії, що зменшується, та її військовою міццю, сильно ослабленою бойовими діями в Україні.

"Дипломатичні зусилля Росії щодо мобілізації підтримки своєї війни в Україні, як і раніше, дають мало відчутних результатів, а активізація зусиль зі згуртування решти світу проти Заходу, найімовірніше, не буде ефективнішою", - наголосили в ISW.

При цьому в Інституті уточнили, що позиція глави КНР Сі Цзіньпіна, яка демонструє відмову від явного об'єднання Китаю з Росією в геополітичному конфлікті Путіна із Заходом, є помітним відходом від заявленого Пекіном "партнерства без обмежень" із Росією, про яке повідомлялося напередодні вторгнення РФ в Україну.

"Риторика Сі свідчить про те, що він не схильний надавати Росії економічну та політичну підтримку, необхідну їй для подолання невдач в Україні... Сі, ймовірно, запропонує конкретнішу пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що потягне за собою його пропозиція і як сприйме її Кремль. Незрозумілими залишаються і перспективи постачань Китаєм до Росії військової техніки", - зазначили в ISW.

Що ж стосується ситуації на полі бою, то в Інституті повідомляють, що російські окупанти домоглися незначних успіхів у районі Бахмута та його околиць, а також намагаються збільшити натиск під час проведення операцій у районі Авдіївки.

Водночас українська армія, за інформацією аналітиків, відбиває атаки загарбників, а також проводить розвідку боєм на запорізькому напрямку.

При цьому, на тимчасово окупованих росіянами територіях українські партизани продовжують знищувати представників окупаційної "влади".

 

Теги: #путін #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:56 20.03.2023
Боррель: Ордер МКС на арешт ставить Путіна в абсолютно іншу позицію щодо міжнародної спільноти

Боррель: Ордер МКС на арешт ставить Путіна в абсолютно іншу позицію щодо міжнародної спільноти

20:39 20.03.2023
Немає доказів, що Маріуполь відвідав справжній Путін, - українська військова розвідка

Немає доказів, що Маріуполь відвідав справжній Путін, - українська військова розвідка

18:49 20.03.2023
Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

18:38 20.03.2023
Окупанти завдали 13 авіа- і чотирьох ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 13 авіа- і чотирьох ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

18:35 20.03.2023
У Бахмуті тривають постійні позиційні бої - Генштаб ЗСУ

У Бахмуті тривають постійні позиційні бої - Генштаб ЗСУ

17:21 20.03.2023
Керівництво України 24 лютого 2022 року "зламало гру" не тільки Путіну - Данілов

Керівництво України 24 лютого 2022 року "зламало гру" не тільки Путіну - Данілов

15:00 20.03.2023
ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України на EUR2 млрд - AFP

ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України на EUR2 млрд - AFP

14:47 20.03.2023
Путін: РФ поставить Африці зерно безкоштовно, якщо вирішить не продовжувати "зернову угоду"

Путін: РФ поставить Африці зерно безкоштовно, якщо вирішить не продовжувати "зернову угоду"

14:22 20.03.2023
Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

Путіну загрожує ордер на арешт до кінця життя - прокурор МКС

12:02 20.03.2023
МКС, який видав ордер на арешт Путіна, має "уникати політизації та подвійних стандартів", заявили в МЗС Китаю

МКС, який видав ордер на арешт Путіна, має "уникати політизації та подвійних стандартів", заявили в МЗС Китаю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

За добу ЗС України знищили близько 960 окупантів, 15 танків

Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

Внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Криму було знищено російські ракети "Калібр НК" - ГУР МО

Зеленський закликав міністрів юстиції країн Європи підтримати зусилля щодо покарання агресора

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністр Японії 21-22 березня відвідає Україну та Польщу - МЗС

Поблизу Києва ліквідуватимуть вибухонебезпечні предмети, може бути чутно вибухи - КМВА

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з англійської мови

СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів, які розвідували позиції ППО

Мінкультури не надало сприяння у виїзді за кордон хору "Воскресіння" через відсутність у кількох учасників військово-облікових документів

Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

Французи влаштували нічні заворушення після затвердження пенсійної реформи

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, мешканцям варто уникати провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці - КМДА

Окупанти вранці обстріляли прикордонне село на Харківщині, пошкоджено лінії електропередач, постраждалих немає - Синєгубов

За минулу добу окупанти 66 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, семеро поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА