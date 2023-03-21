Путін продовжує намагатися риторично згуртувати світ проти Заходу, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні - ISW

Президент РФ Володимир Путін продовжує риторично намагатися згуртувати світ, зокрема країни Африки та Азії, проти західних держав, однак малоймовірно, що йому вдасться досягти успіху в цьому питанні, повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 20 березня.

"Путін узяв участь у Міжнародній парламентській конференції "Росія-Африка в багатополярному світі" 20 березня і заявив, що Росія і держави Африки, Азії, Близького Сходу і Латинської Америки підтримують норми суспільних принципів, моралі і традицій і виступають проти неоколоніальної ідеології", - ідеться у зведенні.

У ньому наголошується, що представлення Путіним передбачуваної китайсько-російської осі проти Заходу і його коментарі на конференції, ймовірно, "є посиленою пропозицією країнам, що не приєдналися, сформувати певний антизахідний блок".

"Путін, імовірно, сподівався, що Сі запропонує аналогічне бачення, щоб доповнити цю пропозицію, і відмова Сі зробити це, ймовірно, послаблює вплив зусиль Путіна", - переконані аналітики Інституту.

Вони зазначають, що привабливість потенційного антизахідного геополітичного блоку на основі Китаю і Росії більшою мірою пов'язана з економічною і політичною міццю Китаю, ніж з економічною міццю Росії, що зменшується, та її військовою міццю, сильно ослабленою бойовими діями в Україні.

"Дипломатичні зусилля Росії щодо мобілізації підтримки своєї війни в Україні, як і раніше, дають мало відчутних результатів, а активізація зусиль зі згуртування решти світу проти Заходу, найімовірніше, не буде ефективнішою", - наголосили в ISW.

При цьому в Інституті уточнили, що позиція глави КНР Сі Цзіньпіна, яка демонструє відмову від явного об'єднання Китаю з Росією в геополітичному конфлікті Путіна із Заходом, є помітним відходом від заявленого Пекіном "партнерства без обмежень" із Росією, про яке повідомлялося напередодні вторгнення РФ в Україну.

"Риторика Сі свідчить про те, що він не схильний надавати Росії економічну та політичну підтримку, необхідну їй для подолання невдач в Україні... Сі, ймовірно, запропонує конкретнішу пропозицію щодо врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, хоча залишається незрозумілим, що потягне за собою його пропозиція і як сприйме її Кремль. Незрозумілими залишаються і перспективи постачань Китаєм до Росії військової техніки", - зазначили в ISW.

Що ж стосується ситуації на полі бою, то в Інституті повідомляють, що російські окупанти домоглися незначних успіхів у районі Бахмута та його околиць, а також намагаються збільшити натиск під час проведення операцій у районі Авдіївки.

Водночас українська армія, за інформацією аналітиків, відбиває атаки загарбників, а також проводить розвідку боєм на запорізькому напрямку.

При цьому, на тимчасово окупованих росіянами територіях українські партизани продовжують знищувати представників окупаційної "влади".