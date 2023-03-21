Події

07:21 21.03.2023

Молдова відновила споживання російського газу

1 хв читати
Молдова відновила споживання російського газу

Молдова відновила споживання газу, що поставляється "Газпромом", повідомив голова правління "Молдовагаз" Вадим Чебан у телеграм-каналі.

За його словами, це пов'язано із тим, що в результаті погодних умов споживання газу в Придністров'ї знизилося. "Молдовагаз" до кінця березня 2023 року купуватиме для своїх споживачів приблизно 0,7-0,8 млн кубометрів щодня від "Газпрому" і приблизно 1,3-1,5 млн кубометрів щодня від Energocom", - написав Вадим Чебан.

Із 3 грудня 2022 року Молдова повністю відмовилася від споживання російського газу, спрямовуючи весь отриманий газ обсягом 5,7 млн кубометрів газу на добу в Придністров'я. Там газ використовували для побутових потреб, а також для вироблення електроенергії, розташованої в регіоні Молдавської ГРЕС. Вироблена електроенергія постачалася в Молдову за ціною $73 за кВт.год, що дешевше від електроенергії, яку закуповують у Румунії, за $95 за кВт.год. Молдова задовольняє свої потреби в електроенергії завдяки власним генеруючим потужностям лише на 20%.

Молдова споживала газ, який держпідприємство Energocom закуповувало на біржі і зберігало в Румунії та Україні. Своїх газових сховищ у країни немає.

 

 

Теги: #газпром #молдова #споживання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 18.03.2023
Молдова засуджує агресію РФ проти України і ніколи не буде на боці вбивць - Санду

Молдова засуджує агресію РФ проти України і ніколи не буде на боці вбивць - Санду

12:07 11.03.2023
Розвідка США попереджає про підготовку агентами РФ заворушень у Молдові - ISW

Розвідка США попереджає про підготовку агентами РФ заворушень у Молдові - ISW

21:17 02.03.2023
У Молдові ухвалено законопроєкт про затвердження румунської мови як державної

У Молдові ухвалено законопроєкт про затвердження румунської мови як державної

20:11 02.03.2023
Парламент Молдови офіційно засудив агресію РФ проти України

Парламент Молдови офіційно засудив агресію РФ проти України

15:07 01.03.2023
Провокації на кордоні з Молдовою не виключені, наразі критичної загрози немає - ОК "Південь"

Провокації на кордоні з Молдовою не виключені, наразі критичної загрози немає - ОК "Південь"

18:58 27.02.2023
Wizz Air із 14 березня призупиняє рейси до Молдови, повідомляє авіакомпанія

Wizz Air із 14 березня призупиняє рейси до Молдови, повідомляє авіакомпанія

15:31 21.02.2023
Новий прем'єр Молдови висловився за виведення російських військ із Придністров'я

Новий прем'єр Молдови висловився за виведення російських військ із Придністров'я

14:17 19.02.2023
Молдова повинна стати частиною європейської архітектури безпеки - Санду

Молдова повинна стати частиною європейської архітектури безпеки - Санду

14:06 18.02.2023
Україна сьогодні гарантує безпеку Молдови - президент Санду

Україна сьогодні гарантує безпеку Молдови - президент Санду

07:37 18.02.2023
Блінкен заявив, що США виступають за безпеку та незалежність Молдови

Блінкен заявив, що США виступають за безпеку та незалежність Молдови

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 960 окупантів, 15 танків

Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

Внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Криму було знищено російські ракети "Калібр НК" - ГУР МО

Зеленський закликав міністрів юстиції країн Європи підтримати зусилля щодо покарання агресора

Зеленський про рішення ЄС поставити Україні 1 млн боєприпасів: Стратегічний крок, що додає впевненості в єдності та перемозі над державою-терористом

ОСТАННЄ

За добу в результаті обстрілів на Донеччині загинули дві людини, троє були поранені

За добу ЗС України знищили близько 960 окупантів, 15 танків

Профільний комітет заслухав кандидата в міністри з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна

Єрмак обговорив із радником президента США з національної безпеки ситуацію на фронті

Прем'єр-міністр Японії прямує в Україну для зустрічі із Зеленським

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8317 цивільних, 13892 поранено - ООН

У понеділок окупанти обстріляли три громади

Сім млрд євро вдалося зібрати на донорській конференції для Туреччини та Сирії, постраждалих від землетрусів

За добу ворог завдав 21 авіаційного та 9 ракетних ударів

21 березня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА