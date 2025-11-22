"Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів обсягом від 1-2,5 черг

НЕК "Укренерго" у неділю обмежуватиме споживання у більшості регіонів протягом доби обсягом від 1 до 2,5 черг проти 1-3,5 черг, які обмежувалися у суботу у більшості регіонів.

Згідно із повідомленням НЕК, на неділю графіки погодинних відключень для населення будуть застосовуватися всю добу обсягом від 1 до 2,5 черг у більшості регіонів, для промислових споживачів також передбачені обмеження з 00:00 до 23:59.

Таким чином, цілодобові графіки запроваджуються уже кілька днів поспіль. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.