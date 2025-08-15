В Україні впроваджують сучасні системи збереження енергії для бізнесу
В Україні активно встановлюють та інтегрують сучасні системи збереження енергії Huawei LUNA2000 ємністю 215 кВт·год, які допомагають бізнесу оптимізувати споживання електроенергії та забезпечують стабільну роботу в умовах нестабільності електромереж.
Ринок відновлюваної енергетики в Україні швидко розвивається, і зростає роль систем накопичення енергії. Вони акумулюють надлишкову електроенергію, вироблену сонячними електростанціями вдень, та використовують її у періоди пікових тарифів або при аварійних відключеннях. Це дозволяє підприємствам знизити енергозатрати, зменшити залежність від генераторів та підвищити ефективність використання ресурсів.
Одним із передових рішень на українському ринку є система накопичення енергії Huawei LUNA2000. Нещодавно компанія «Сучасна Енергія», офіційний дистриб’ютор Huawei в Україні, реалізувала проєкт зі встановлення цієї системи на одному з промислових підприємств країни. Проєкт показав значне зниження витрат на електроенергію, збалансування навантажень та забезпечення стабільного живлення критично важливого обладнання.
«Інсталяція сучасних і надійних систем накопичення енергії відкриває новий рівень енергетичної стабільності для українського бізнесу. Такі рішення, як Huawei LUNA2000, допомагають підприємствам не лише ефективно управляти споживанням електроенергії, а й значно знижувати витрати та мінімізувати ризики, пов’язані з перебоями в мережі. Ми впевнені, що розвиток таких технологій - це ключовий чинник для підвищення енергонезалежності України та зміцнення позицій бізнесу на внутрішньому та міжнародному ринках», — зазначив Дмитро Колеснік, директор компанії «Сучасна Енергія».
Ключові характеристики Huawei LUNA2000:
- Ємність 215 кВт·год здатна забезпечити кілька годин автономної роботи для середнього підприємства, підтримуючи безперервність виробничих процесів навіть під час відключень електроенергії.
- Модульна конструкція дозволяє легко масштабувати систему до рівня мегават-годин, підлаштовуючи її під зростання потреб бізнесу.
- Інтелектуальна система управління автоматично контролює процеси заряджання та розряджання акумуляторів, забезпечуючи максимально ефективне використання енергії та продовжуючи термін служби батарей.
- Повна сумісність з інверторами Huawei дає змогу швидко інтегрувати систему у вже існуючі сонячні електростанції без додаткових складних налаштувань.
- Високий коефіцієнт корисної дії - понад 95% гарантує мінімальні втрати енергії та максимальну віддачу від кожного кіловата, що зберігається.
Розвиток технологій накопичення енергії підтримується державними ініціативами, цифровізацією електромереж та формуванням сучасної інфраструктури. Запуск таких рішень - стратегічний крок до енергетичної незалежності України та підвищення інвестиційної привабливості бізнесу.