В Україні впроваджують сучасні системи збереження енергії для бізнесу

В Україні активно встановлюють та інтегрують сучасні системи збереження енергії Huawei LUNA2000 ємністю 215 кВт·год, які допомагають бізнесу оптимізувати споживання електроенергії та забезпечують стабільну роботу в умовах нестабільності електромереж.

Ринок відновлюваної енергетики в Україні швидко розвивається, і зростає роль систем накопичення енергії. Вони акумулюють надлишкову електроенергію, вироблену сонячними електростанціями вдень, та використовують її у періоди пікових тарифів або при аварійних відключеннях. Це дозволяє підприємствам знизити енергозатрати, зменшити залежність від генераторів та підвищити ефективність використання ресурсів.

Одним із передових рішень на українському ринку є система накопичення енергії Huawei LUNA2000. Нещодавно компанія «Сучасна Енергія», офіційний дистриб’ютор Huawei в Україні, реалізувала проєкт зі встановлення цієї системи на одному з промислових підприємств країни. Проєкт показав значне зниження витрат на електроенергію, збалансування навантажень та забезпечення стабільного живлення критично важливого обладнання.

«Інсталяція сучасних і надійних систем накопичення енергії відкриває новий рівень енергетичної стабільності для українського бізнесу. Такі рішення, як Huawei LUNA2000, допомагають підприємствам не лише ефективно управляти споживанням електроенергії, а й значно знижувати витрати та мінімізувати ризики, пов’язані з перебоями в мережі. Ми впевнені, що розвиток таких технологій - це ключовий чинник для підвищення енергонезалежності України та зміцнення позицій бізнесу на внутрішньому та міжнародному ринках», — зазначив Дмитро Колеснік, директор компанії «Сучасна Енергія».

Ключові характеристики Huawei LUNA2000:

Ємність 215 кВт·год здатна забезпечити кілька годин автономної роботи для середнього підприємства, підтримуючи безперервність виробничих процесів навіть під час відключень електроенергії.

здатна забезпечити кілька годин автономної роботи для середнього підприємства, підтримуючи безперервність виробничих процесів навіть під час відключень електроенергії. Модульна конструкція дозволяє легко масштабувати систему до рівня мегават-годин, підлаштовуючи її під зростання потреб бізнесу.

дозволяє легко масштабувати систему до рівня мегават-годин, підлаштовуючи її під зростання потреб бізнесу. Інтелектуальна система управління автоматично контролює процеси заряджання та розряджання акумуляторів, забезпечуючи максимально ефективне використання енергії та продовжуючи термін служби батарей.

автоматично контролює процеси заряджання та розряджання акумуляторів, забезпечуючи максимально ефективне використання енергії та продовжуючи термін служби батарей. Повна сумісність з інверторами Huawei дає змогу швидко інтегрувати систему у вже існуючі сонячні електростанції без додаткових складних налаштувань.

дає змогу швидко інтегрувати систему у вже існуючі сонячні електростанції без додаткових складних налаштувань. Високий коефіцієнт корисної дії - понад 95% гарантує мінімальні втрати енергії та максимальну віддачу від кожного кіловата, що зберігається.

Розвиток технологій накопичення енергії підтримується державними ініціативами, цифровізацією електромереж та формуванням сучасної інфраструктури. Запуск таких рішень - стратегічний крок до енергетичної незалежності України та підвищення інвестиційної привабливості бізнесу.