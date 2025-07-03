Інтерфакс-Україна
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18:40 03.07.2025

25 років довіри: соціальні та благодійні ініціативи Huawei в Україні

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25 років довіри: соціальні та благодійні ініціативи Huawei в Україні

Днями Huawei відсвяткувала 25-річчя присутності в Україні та підбила підсумки своєї діяльності. Одним із пріоритетних напрямів компанії протягом останніх років є соціальна відповідальність та благодійність. Компанія "Хуавей Україна" від початку повномасштабного вторгнення допомагає переселенцям, системно підтримує медичні заклади, інвестує у відновлення інфраструктури, забезпечує лікарні енергетичними рішеннями та бере участь у благодійних проєктах.

У перші тижні війни "Хуавей Україна" доставила понад 231,5 тони допомоги, зокрема — продуктові набори та базові речі для внутрішньо переміщених осіб. Допомогу отримали Львівська, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Чернігівська і Київська області. "Хуавей Україна" надала допомогу центрам для вимушених переселенців у Павлограді та Шахтарську на Дніпропетровщині, спрямувавши 1 млн грн на закупівлю необхідних меблів для покращення умов проживання.

З початком нових викликів "Хуавей Україна" не припинила гуманітарну підтримку. Після підриву дамби у 2023 році компанія передала фільтри для очищення питної води в Миколаївську область та надала екстрену допомогу Херсонщині. "Хуавей Україна" також допомогла з будівництвом помпової станції в селищі Нововоронцовка Херсонської області, яке через руйнування Каховської ГЕС залишилося без водопостачання.

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"Сьогодні, як і 25 років тому, ми віримо в майбутнє України, побудоване на знаннях, інженерному таланті та цифрових технологіях. Наша мета — допомогти Україні відновитися, розвиватися і бути частиною глобальної технологічної екосистеми. Саме тому ми продовжимо інвестувати у соціальні проєкти, які допомагають забезпечити зв’язок, енергетичну стійкість і розвиток технологічної незалежності", — говорить Тоні Цао, генеральний директор "Хуавей Україна".

Також "Хуавей Україна" долучилася до відкритої благодійної ініціативи "Ліга тепла", мета якої — забезпечити опаленням українські пологові будинки. Компанія пожертвувала 20 000 євро для встановлення системи альтернативного опалення в Центральній районній лікарні міста Боярка на Київщині. Кліматичне обладнання, що працює на відновлюваних джерелах енергії, забезпечує комфортні умови для пацієнтів упродовж усього року.

Окрім цього, у 2024 році "Хуавей Україна" безоплатно передала інвертори та акумулятори для 15 лікарень у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Це забезпечило стабільну роботу установ під час аварійних ситуацій. У 2025 році проєкт продовжується в інших регіонах України. Після ракетного удару у 2024 році "Хуавей Україна" надала 1 млн грн фінансової підтримки дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Ще одна ініціатива — підтримка соціального проєкту "Місто Добра" — шелтера, що надає прихисток понад 100 жінкам із дітьми, які втекли від війни та насильства або залишилися без житла. У 2022–2023 роках через масові блекаути постало питання забезпечення базових потреб — опалення, освітлення, холодильників з ліками, зв’язку із лікарями. Компанія "Хуавей Україна" подарувала і змонтувала систему збереження енергії (ESS), аби "Місто Добра" могло незалежно від обстрілів продовжувати свою роботу. Потужність рішення забезпечує безперебійне живлення всієї критичної інфраструктури шелтера — кухні, водопостачання, освітлення, медичного пункту та дитячих кімнат.

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"Компанія "Хуавей Україна" надала неймовірну підтримку, а саме у вигляді накопичувальних систем енергії. Вони нам дуже допоможуть, бо в часи коли відключають світло чи раптово воно пропадає, життя наших дітей у хоспісі, у реабілітаційному центрі залежить від кисню та апаратів дихання. "Хуавей Україна" допомагає нашим дітям бути щасливими, зростати в любові, радості та відчувати підтримку небайдужих", — говорить Марта Левченко, засновниця проєкту "Місто Добра".

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Компанія Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення у різних сферах (телекомунікаційні мережі, ІТ, "розумні" пристрої, хмарні сервіси, digital power), компанія інвестує значні ресурси в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ уперед. У компанії працюють понад 207 000 співробітників у більше ніж 170 країнах, які обслуговують 3 мільярди клієнтів і споживачів у всьому світі. Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам. В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність із 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності "Хуавей Україна" охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток. Упродовж 2022-2023 років компанія разом із партнерами проводила комплексні проєкти з надання гуманітарної та технічної підтримки по всій Україні й активно розвивала екосистему у сфері освіти. Дізнайтеся більше на сайті: huawei.com/ua.

 

Теги: #допомога #левченко #huawei #тоні_цао

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