Енергоспоживання знижується третій день поспіль через спадання спеки – "Укренерго"

Станом на 9:30 1 серпня споживання електричної енергії в Україні було на 5,1% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня – у четвер.

"Причина – спадання спеки. А також – сонячна погода у більшості регіонів (крім північно-східних областей). Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення рівня енергоспоживання із загальної мережі", - повідомила НЕК "Укренерго" у п'ятницю.

Своєю чергою вчора, 31 липня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 4,5% нижчим, ніж максимум середи, 30 липня через встановлення помірної температури повітря на всій території України. З цієї ж причини – через суттєве зниження температури повітря, – добовий максимум споживання, зафіксований вдень 30 липня, був на 5% нижчим, ніж максимум попереднього дня – 29 липня.

"Враховуючи погодні умови – сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтеся потужними електроприладами з 10:00 до 15:00", - звернулося "Укренерго" до споживачів у п'ятницю.

За інформацією Міністерства енергетики України, станом на 1 серпня енергосистема є збалансованою, планових обмежень для споживачів не передбачено. Тривають планові технічні заходи з підготовки енергетичної інфраструктури до опалювального сезону та забезпечення її стабільної роботи влітку.