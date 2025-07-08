На мережі Vodafone впроваджено інноваційну технологію енергозбереження – Huawei PowerStar 2.0

На базових станціях, де впроваджено розроблену Huawei платформу PowerStar 2.0 вже досягнуто 6% економії енергоспоживання за перший місяць експлуатації

В умовах загального тренду на зниження викидів та споживання енергії глобальні телеком-оператори шукають нові рішення для ефективного управління мережами. І сьогодні такі рішення все частіше базуються на штучному інтелекті. В українських реаліях війни та блекаутів питання енергетичної безпеки стає питанням виживання. У 2025 році Vodafone Україна та Huawei реалізували інноваційний проект з енергозбереження — засновану на штучному інтелекті платформу PowerStar 2.0. Це власна розробка Huawei, яка дозволяє операторам мобільного зв’язку значно знизити споживання електроенергії на базових станціях без втрати якості зв’язку та швидкості передачі даних. Це перше на українському ринку рішення з розумного енергозбереження.

Як це працює?

PowerStar 2.0 — це AI-платформа, яка в режимі реального часу аналізує навантаження на мережу, активність абонентів та автоматично вимикає незадіяні частоти, канали та обладнання на базових станціях у періоди низької активності — переважно вночі або у денні години у менш завантажених районах.

"Система працює як розумний барометр мережі. Вона бачить не лише, де можна зменшити споживання, а й контролює вплив таких змін на якість послуг звязку для абонентів. Це динамічний процес, який координується штучним інтелектом у режимі реального часу. Цей проєкт — приклад того, як інновації можуть працювати на сталий розвиток навіть у дуже складних умовах. Україна — серед перших країн у Європі, яка впровадила PowerStar 2.0 на таку масштабну кількість базових станцій", — коментує Сі Лун (Xi Long), директор з маркетингу та продажу операторських рішень Huawei Україна.

Результати в Україні

У березні 2025 року PowerStar 2.0 було запроваджено на понад 6000 базових станціях мережі Vodafone Україна. За перший місяць економія електроенергії склала 6,5%, що у перерахунку становить понад 12 мегават-годин на добу.

"Енергозбереження — це не лише питання витрат. Це питання стійкості мережі у кризових ситуаціях, зокрема при блекаутах. Завдяки новій технології ми не тільки економимо енергію, а й подовжуємо час автономної роботи базових станцій від акумуляторів", — зазначає Євгеній Фрунза, технічний директор Vodafone Україна.

Досвід інших країн

Технологія PowerStar вже довела свою ефективність у багатьох країнах світу. Зокрема, вона була впроваджена на понад 100 000 базових станцій у більш ніж 20 комерційних мережах, включаючи Китай, Південну Африку, Індонезію та інші країни. У цих регіонах оператори мобільного зв'язку відзначили значне зниження споживання енергії без погіршення якості обслуговування користувачів. У Польщі один з операторів мобільного зв'язку – PLAY - досяг економії електроенергії в 5% на мережах 3G та LTE, та понад 10% в 5G, що перевищило початкові очікування в 5%. Крім того, PowerStar отримала міжнародне визнання, здобувши премію GSMA GLOMO у категорії “Найкраща мобільна інновація для дій щодо клімату” у 2020 році. Це свідчить про високий рівень довіри до технології з боку світової телекомунікаційної спільноти. Ці приклади демонструють глобальний успіх PowerStar та її здатність забезпечити значну економію енергії для операторів мобільного зв’язку в різних країнах.

Що далі?

Платформа PowerStar 2.0 вже готова до роботи на 5G-мережах, де споживання енергії зростає в середньому на 136% у порівнянні з 4G. Оновлення програмного забезпечення від Huawei щороку додають нові функції для ще більшої енергоефективності. Сучасні телеком-мережі стають не лише швидкими та технологічними, а й розумними й ощадливими. А інноваційна платформа PowerStar 2.0 — яскравий приклад того, як штучний інтелект може допомагати бізнесу бути ефективним, відповідальним та готовим до викликів майбутнього.





Довідка

Компанія Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення у різних сферах (телекомунікаційні мережі, ІТ, "розумні" пристрої, хмарні сервіси, digital power), компанія інвестує значні ресурси в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ уперед. У компанії працюють понад 207 000 співробітників у більше ніж 170 країнах, які обслуговують 3 мільярди клієнтів і споживачів у всьому світі. Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам. В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність із 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності "Хуавей Україна" охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток. Упродовж 2022-2023 років компанія разом із партнерами проводила комплексні проєкти з надання гуманітарної та технічної підтримки по всій Україні й активно розвивала екосистему у сфері освіти. Дізнайтеся більше на сайті: huawei.com/ua.