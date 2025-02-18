Huawei вивела на міжнародний ринок перший у світі "трискладний" смартфон Mate XT

Китайська Huawei вивела складаний смартфон Mate XT на міжнародний ринок, повідомляє CNBC.

Це перший у світі смартфон, який можна скласти втричі. Його вартість починатиметься від 3499 євро, проте компанія поки що не оголосила, в яких країнах він буде доступний.

Запуск Mate XT у Китаї відбувся у 2024 році.

Huawei була найбільшим гравцем на світовому ринку смартфонів, але частка компанії різко скоротилася після введення у 2019 році американських санкцій, які позбавили її доступу до просунутих чипів і операційної системи Android.

За даними International Data Corporation (IDC), Huawei займає лише 0,3% ринку смартфонів за межами КНР.