Інтерфакс-Україна
Телеком
18:07 18.02.2025

Huawei вивела на міжнародний ринок перший у світі "трискладний" смартфон Mate XT

1 хв читати
Huawei вивела на міжнародний ринок перший у світі "трискладний" смартфон Mate XT

Китайська Huawei вивела складаний смартфон Mate XT на міжнародний ринок, повідомляє CNBC.

Це перший у світі смартфон, який можна скласти втричі. Його вартість починатиметься від 3499 євро, проте компанія поки що не оголосила, в яких країнах він буде доступний.

Запуск Mate XT у Китаї відбувся у 2024 році.

Huawei була найбільшим гравцем на світовому ринку смартфонів, але частка компанії різко скоротилася після введення у 2019 році американських санкцій, які позбавили її доступу до просунутих чипів і операційної системи Android.

За даними International Data Corporation (IDC), Huawei займає лише 0,3% ринку смартфонів за межами КНР.

 

Теги: #huawei

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 25.02.2025
Huawei вперше домоглася рентабельності виробництва ШІ-чіпів Ascend

Huawei вперше домоглася рентабельності виробництва ШІ-чіпів Ascend

17:07 22.11.2024
У Київському авіаційному інституті буде створено Huawei Excellence Center

У Київському авіаційному інституті буде створено Huawei Excellence Center

16:39 12.11.2024
Компанія "Хуавей Україна" нагородила переможців  Student Tech Challenge 2024

Компанія "Хуавей Україна" нагородила переможців  Student Tech Challenge 2024

14:31 23.10.2024
Стартував конкурс Student Techchallenge-2024 для студентів технічних спеціальностей

Стартував конкурс Student Techchallenge-2024 для студентів технічних спеціальностей

16:41 12.09.2024
"Хуавей Україна" виступила співорганізатором воркшопу "Енергонезалежність бізнесу в умовах блекауту"

"Хуавей Україна" виступила співорганізатором воркшопу "Енергонезалежність бізнесу в умовах блекауту"

15:40 13.08.2024
Huawei близька до випуску нового чипа для ШІ-розробок - WSJ

Huawei близька до випуску нового чипа для ШІ-розробок - WSJ

14:09 10.06.2024
Huawei став лідером рейтингу міжнародної консалтингової компанії Gartner

Huawei став лідером рейтингу міжнародної консалтингової компанії Gartner

ВАЖЛИВЕ

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

ОСТАННЄ

NovaPay довів парк POS-терміналів у відділеннях "Нова пошта" до 7,5 тис. і планує досягти 10 тис. у 2025р

Юрчишин вважає за доцільне почати діалог про обмеження для неповнолітніх у TikTok, Telegram та інших соцмережах

"Vodafone Україна" оголосив викуп єврооблігацій на $1,1 млн у зв’язку із початком виплати дивідендів

У соціальній мережі X (колишній Twitter) фіксують збій у роботі

Трамп пригрозив Apple митами у 25%, акції компанії втрачають 3%

"NovaPay" у 2024р. була лідером за транзакціями серед платіжних систем, PrivatMoney – за обсягами

НКЕК очолила Лілія Мальон

Zoom збільшила квартальний чистий прибуток на 18%

Lenovo збільшила чистий прибуток на 37% за підсумками 24/25 ФР

Надходження від "податку на Google" у І кв.-2025 зросли на 31,6% - в EUR, на 25,8% - в USD

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА