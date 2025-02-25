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15:44 25.02.2025

Huawei вперше домоглася рентабельності виробництва ШІ-чіпів Ascend

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Huawei вперше домоглася рентабельності виробництва ШІ-чіпів Ascend

Китайська Huawei збільшила частку виходу придатних до експлуатації новітніх ШІ-чіпів Ascend 910C зі своєї виробничої лінії приблизно до 40% з 20% близько року тому, пише Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

За їхніми словами, завдяки поліпшенню показника виробництво Ascend вперше стало рентабельним.

Тепер компанія хоче довести частку придатних до експлуатації чипів до 60% - відповідно до галузевого стандарту для такої продукції.

Поки що лідером ринку ШІ-чіпів у Китаї залишається американська Nvidia, але китайська влада закликає місцеві технологічні компанії збільшити закупівлі продукції в Huawei і хоче вивести країну на повну самозабезпеченість сучасними чіпами.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - провідний світовий виробник чипів на замовлення - 2020 року була змушена згорнути виробництво чипів Ascend після того, як Вашингтон заборонив доступ Huawei до виробничих потужностей із використанням американських технологій.

Huawei перезапустила виробництво Ascend у партнерстві з китайською Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

За даними джерел британської газети, Huawei планує цього року випустити 100 тис. чипів Ascend 910C і 300 тис. менш сучасних Ascend 910B. Минулого року вона випустила 200 тис. чіпів Ascend 910B, а масового виробництва 910C не було.

Зважаючи на ці цифри, Nvidia має залишитися лідером за кількістю продаваних у Китаї ШІ-чіпів, пише FT. За даними консалтингової SemiAnalysis, американська компанія 2024 року поставила в країну 1 млн чипів H20 - "урізаної" версії її флагманських ШІ-чипів Hopper, модифікованої для дотримання американських обмежень на експорт у КНР.

Теги: #huawei #кнр

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