Економіка
13:27 16.10.2025

"Нафтогаз" акцентує на суттєвому рості споживання газу й закликає до значної економії

Споживання газу наразі набагато вище, ніж в аналогічні періоди минулого року, що пов’язано з використанням його для обігріву, але економія ресурсу залишається вкрай актуальною в умовах атак РФ по газовій інфраструктурі, повідомила член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко.

"Треба змиритися з тим, що ОЗП буде складним, і якщо ми щось споживаємо сьогодні, то можемо не мати цього у лютому", – сказала Бойко під час тематичної сесії Київського міжнародного економічного форуму в Києві в четвер.

"Закликаю максимально економити ресурс. Споживання росте. Ми споживаємо зараз значно більше, ніж минулого року в аналогічний період", – додала вона.

За її даними, тільки з понеділка по четвер споживання зросло приблизно на 20%.

При цьому Бойко акцентувала, що це дуже складний рік через атаки РФ, оскільки вони стали масованішими і важчими, ніж у попередні роки.

Член НР "Нафтогазу" пояснила, що удари РФ по газу в лютому цього року, попри великі втрати видобутку, загрожували меншими проблемами, оскільки це було напередодні весни і потепління.

За її словами, нинішні масовані удари, яких з початку жовтня відбулося вже шість, сприймаються набагато важче через входження у холодний період.

Бойко при цьому наголосила, що і державні, і приватні компанії відновлюють дуже багато зруйнованого, і пріоритетами для НАК є відновлення, а також додаткове залучення імпорту.

Як повідомлялося, член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко не підтвердила і не спростувала озвучені у ЗМІ дані про втрати Україною 60% добового видобутку внаслідок наймасованішої атаки РФ на газову інфраструктуру на початку жовтня.

"3 жовтня відбулася перша велика атака на газові об’єкти, мабуть, найбільш масована в історії. Я не буду називати цифри (втрат – ЕР). На жаль, я не буду їх спростовувати", – сказала Бойко під час профільної сесії Київського міжнародного економічного форуму в Києві у четвер.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=P7dOPhqwRZ0 

