22:12 15.10.2025

Причиною аварійних відключень е/е став значний ріст споживання на фоні дефіциту потужності – директор ЦДЕ

Київ. 15 жовтня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Причиною аварійних відключень електроенергії в Україні став різкий ріст споживання через похолодання на фоні відсутності в роботі двох із дев’яти енергоблоків АЕС, пошкодження ТЕС ударами РФ та недостачі імпорту, зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Різке зростання споживання в ситуації, коли не всі атомні енергоблоки в роботі (два завершують ремонти), а частина теплової генерації пошкоджена останніми атаками, в тому числі в найбільш дефіцитних регіонах, привели до графіків аварійних відключень", – написав Харченко у Facebook у середу ввечері.

Він також додав, що у сусідніх європейських країн можливість надати аварійну допомогу теж обмежена, а споживання електроенергії через похолодання та відсутність опалення різко зросло. За його даними, воно наразі вище, ніж було в середньому минулої зими.

Харченко також додав, що комерційний імпорт е/е поки "не пішов" в необхідних обсягах, бо не було розрахунку на таку складну ситуацію.

"Зима буде складною і пригадувати про економію електроенергії вже треба починати", – наголосив Харченко.

Зі свого боку мер Львова Андрій Садовий теж пояснив запровадження графіків відключення електроенергії дефіцитом потужності в системі.

Він закликав економити електроенергію, зазначивши, що невелика економія кожного допомагає всій країні.

Як повідомлялося, в середу ввечері вчергове після масованого удару РФ по енергосистемі 10 жовтня, коли тільки в Києві були знеструмлені 800 тис. абонентів, були застосовані аварійні відключення. Цього разу вони стосувалися всієї України, за винятком Донеччини та частини Чернігівщини. 

У коментарі інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" в середу ексміністерка енергетики Ольга Буславець зазначила, що внаслідок атак РФ постраждали дві ТЕС на Лівобережжі України і наразі вони на "нулі". Крім того, за її даними Київські ТЕЦ втратили 300 МВт, а енергоблок Рівненської АЕС в суботу за планом не запустили, але його мають ввести в роботу наприкінці цього тижня.

Окрім того, за словами ексміністерки, наразі ГЕС працюють переважно тільки в періоди пікового навантаження в енергосистемі внаслідок низького рівня води на Дніпрі цього року, при цьому перелічені фактори доповнюються нетрадиційним похолоданням в Україні в жовтні і ростом енергоспоживання.

