Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Графіки погодинних відключень у понеділок будуть діяти у більшості регіонів України обсягом від 1 до 4 черг, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 17 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - сказано в телеграмі.

Зокрема, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень очікуються з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 4 черг;

графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в телеграмі.