Інтерфакс-Україна
Події
18:43 16.11.2025

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

1 хв читати
Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Графіки погодинних відключень у понеділок будуть діяти у більшості регіонів України обсягом від 1 до 4 черг, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра, 17 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - сказано в телеграмі.

Зокрема, час і обсяг застосування обмежень будуть такими: 

  • графіки погодинних відключень очікуються з 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 4 черг;
  • графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано в телеграмі.

Теги: #укренерго #відключення #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:06 15.11.2025
Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

14:40 14.11.2025
У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

У Києві 10 багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу через російську атаку

11:02 14.11.2025
Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

Внаслідок ударів РФ по енергетиці знеструмлено споживачів у трьох областях

10:53 13.11.2025
РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

РФ уночі атакувала енергообʼєкти в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

17:54 12.11.2025
Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

18:21 11.11.2025
Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

Обмеження електрики у середу будуть всю добу у більшості регіонів

13:31 11.11.2025
"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у Харківській, Сумській І Полтавській областях

11:37 11.11.2025
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях

19:29 10.11.2025
Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

01:59 08.11.2025
Аварійні відключення застосовані через масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру - Міненерго

Аварійні відключення застосовані через масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру - Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

Україна та Греція підписали угоду щодо продажу природного газу – прем’єр

Зеленський у Греції: Впевнений, що сьогодні вдасться реалізувати домовленості щодо енергетичної підтримки України

Зеленський доручив оновити керівництво ФДМУ, АРМА, НКРЕКП, Держатомрегулювання та Деженергонагляду

Зеленський доручив оновити керівництво ключових енергетичних і майнових інституцій України

ОСТАННЄ

Сибіга подякував Папі Римському Леву XIV за його молитви за Україну

Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

Ворог у неділю обстріляв Дніпропетровщину, є постраждалі

Гірські рятувальники розшукали туристів, які заблукали поблизу гори Говерла

Зеленський і президент парламенту Греції обговорили шляхи досягнення миру для України, тиск Китаю і США на Росію

Сили оборони уразили базу зберігання БпЛА російського елітного підрозділу "Рубікон"

На поточному етапі війни є дві цілі: відмовитися від власних ілюзій і позбавити ілюзій ворога – Сибіга

Боєць поліції особливого призначення загинув на Куп’янському напрямку внаслідок удару ворожого дрона

Зеленський поінформував прем’єр-міністра Греції щодо ситуації на фронті

Постачання газу почнеться в січні – Зеленський про домовленості з Грецією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА