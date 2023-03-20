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21:38 20.03.2023

Зеленський про рішення ЄС поставити Україні 1 млн боєприпасів: Стратегічний крок, що додає впевненості в єдності та перемозі над державою-терористом

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Зеленський про рішення ЄС поставити Україні 1 млн боєприпасів: Стратегічний крок, що додає впевненості в єдності та перемозі над державою-терористом

Рішення країн-членів Європейського Союзу поставити Україні протягом наступних 12 місяців 1 млн артилерійських боєприпасів - це стратегічний крок, який надає впевненості в єдності та майбутній перемозі над державою-терористом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наші європейські партнери узгодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення - 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладні поставки, так і виробництво боєприпасів", - сказав Зеленський у відеозверненні.

"Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, у незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Дякую всім нашим партнерам у Європі! Усім, хто дійсно зацікавлений, щоб Європа була сильною і вільною", - додав він.

Глава держави також подякував президенту США Джозефу Байдену, американському Конгресу та народу за оголошення нового оборонного пакета допомоги Україні в розмірі 350 мільйонів доларів.

 

 

 

Теги: #єс #боєприпаси #постачання

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