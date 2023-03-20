Оборона Бахмута тримається і можливості ще не вичерпані

Завдяки героїзму тисяч українських воїнів, а також умілому керівництву генералів і офіцерів оборона Бахмута тримається, і можливості ще не вичерпані, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Цього тижня минає другий місяць із часу загострення боїв за Бахмут. Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна втримати місто більш ніж тиждень, максимум два. Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також умілому керівництву наших генералів і офіцерів - оборона Бахмута тримається, і можливості ще не вичерпані", - написала Маляр у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Також заступник міністра відзначила відповідальних за оборону Бахмута: керівник оборони Бахмута бригадний генерал Андрій Гнатов; керівник оборони східного фронту, до зони відповідальності якого входить Бахмут, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

Також частиною східного фронту керує командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, а безпосередньо в Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Павло Поліса та комбриг 3-ї бригади Нацгвардії полковник Олександр Півненко.