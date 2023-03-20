США поставлять Україні військову допомогу на $350 млн, включно з боєприпасами для HIMARS - Блінкен

США виділяють Україні черговий пакет військової допомоги, його обсяг становитиме $350 млн, заявив у понеділок держсекретар Ентоні Блінкен.

"Сьогодні я схвалюю виділення Україні 34-го пакета допомоги - з американськими озброєннями та обладнанням на $350 млн", - йдеться в його заяві.

Він зазначив, що до 34-го пакета військової допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS і для 155-міліметрових гаубиць, боєприпаси для БМП Bradley, протирадіолокаційні ракети HARM, протитанкові озброєння, річкові судна для патрулювання та інше обладнання.

Блінкен також привітав понад 50 країн, які об'єдналися, щоб підтримати Україну, котра захищає свій суверенітет і територіальну цілісність.

"Тільки Росія могла сьогодні закінчити війну. Доки цього не зробить Росія, ми стоятимемо разом з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосив держсекретар США.

Отже, згідно з пресрелізом Пентагону, також США поставлять Україні боєприпаси калібру 25 мм, міномети і снаряди до них калібрів 81 і 60 мм, ручні протитанкові гранатомети AT4, реактивні гранатомети і стрілецьку зброю, вибухівку та обладнання для усунення перешкод і загороджень.

До постачань також увійдуть засоби для розмінування, важкі бензовози, тепловізори, оптичні приціли та лазерні далекоміри; запчастини і тестово-діагностичне обладнання для технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Згідно з даними Пентагону, станом на початок березня нинішня адміністрація США надала Україні військову допомогу на суму понад $32,8 млрд.