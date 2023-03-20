Події

16:40 20.03.2023

У районі Києва силами ППО було знищено ворожий БПЛА - КМВА

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У районі Києва силами ППО було знищено ворожий БПЛА - КМВА

Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі на північ від Києва було виявлено ворожий об'єкт типу БПЛА, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації в телеграм-каналі.

"Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні! Але вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва - чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", - закликав начальник КМВА Сергій Попко.

 

Теги: #київ #бпла

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