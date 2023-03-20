Події

13:43 20.03.2023

Члени синоду УПЦ (МП) на чолі з Онуфрієм прибули до Офісу президента для донесення своєї позиції

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Члени синоду Української православної церкви (Московського патріархату) на чолі з митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента для донесення своєї позиції.

"Члени Священного синоду Української православної церкви на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм прибули до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію Української православної церкви", - ідеться в повідомленні УПЦ (МП) у фейсбуці.

Згідно з оприлюдненими фото і відео, священнослужителі перебувають біля блокпоста на вулиці Лютеранській.

Раніше в понеділок УПЦ (МП) повідомила про проведення Синоду, на якому розглянуть "поточні питання з життя Церкви".

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври, а також не мають наміру переходити в ПЦУ.

Пізніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців і що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "ченці завжди мають вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська та українська.

Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

Теги: #упц_мп #офіс_президента

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