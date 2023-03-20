За добу ворог обстріляв сім громад на Сумщині

Протягом доби неділі, 19 березня, російські окупанти обстріляли із різних видів озброєння 7 територіальних громад Сумської області, повідомили у Сумській ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріл території Хотинської, Шалигинської, Есманської, Великописарівської, Краснопільської, Середино-Будської та Білопільської громад", – йдеться у повідомленні на телеграм-каналі ОВА.

Зокрема, внаслідок обстрілу Хотинської громади з міномету (9 прильотів) зазнали пошкоджень приміщення молочно-товарної ферми. Також на територію громади ворог скинув з БПЛА 3 вибухові пристрої типу ВОГ та вів обстріл із артилерії – 14 прильотів.

В Есманьській громаді протягом дня зафіксовано 7 прильотів із мінометів.

Територію Шалигінської громади росіяни обстріляли із САУ – 6 прильотів.

По Великописарівській громаді здійснено ворожий обстріл із АГС (8 гранат), а також мінометний обстріл (4 прильоти).

Територією Білопільської громади противник запустив 9 мін.

У Краснопільській громаді ближче до обіду зафіксовано мінометний обстріл (1 приліт).

У Середино-Будській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (12 прильотів).