Події

07:21 20.03.2023

В Італії пройшли курс навчання на Samp-T 20 українських військових

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В Італії пройшли курс навчання на Samp-T 20 українських військових

Група з 20 військових ЗСУ пройшла курс навчання з використання італійсько-французького зенітного комплексу Samp-T, який, як очікують, поставлять нинішньої весни, повідомила Il Giornale D`Italia.

"Міністерство оборони підтвердило присутність 20 військових з України на військовій базі Сабаудія в Лаціо, але заявило, що навчання завершено. Їхня присутність в Італії зумовлена навчанням використанню батареї Samp-T", - пише видання в неділю.

Як повідомляється, система протиповітряної оборони SAMP-T здатна захищати від атак безпілотників, ракет і авіації та є найвагомішим внеском Італії в безпеку України. "Комплекс коштує 700 мільйонів євро і оснащений ракетами Aster вартістю від 400 тисяч до двох мільйонів євро кожна. Загалом Італія має лише п'ять таких комплексів, один із яких уже розгорнуто в Словаччині для захисту східного флангу НАТО", - повідомляє Il Giornale D`Italia.

Навчальна операція не афішувалася, пише видання. Коли саме українці прилетіли з Києва, невідомо, але спецрейсом їх доправили в Пратіка-ді-Маре (Рим) і Сабаудію. Вони не могли покинути казарми. "Тисячі італійських солдатів, дислокованих на цих базах, було заборонено розмовляти з гостями. Інші військові з Києва, як повідомили в Міноборони Італії, проходили курс у піхотній школі Чезано (Рим) для тренувань на деяких видах бронетехніки", - йдеться в статті Il Giornale D`Italia.

Джерело: https://www.ilgiornaleditalia.it/news/cronaca/466325/sabaudia-addestramento-soldati-ucraini-samp-t.html

 

 

Теги: #італія #військові #тренінг

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