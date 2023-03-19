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19:41 19.03.2023

Пакистанська поліція порушила справу стосовно експрем'єра Хана за обвинуваченням у тероризмі

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Пакистанська поліція порушила справу стосовно експрем'єра Хана за обвинуваченням у тероризмі

Столична поліція Пакистану в неділю порушила кримінальну справу стосовно колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, якого обвинувачує в тероризмі, повідомляє Associated Press.

Крім того, справи заведені проти 17 його помічників, інших його прихильників, включно з колишніми і нинішніми парламентаріями, ексміністрами. Обвинувачення, крім тероризму, містять перешкоджання роботі поліції, напад на співробітників правопорядку і нанесення їм поранень.

Напередодні сталися сутички між поліцією і прихильниками Хана перед будівлею суду, де мав з'явитися експрем'єр, який перебуває під слідством: його обвинувачують у тому, що він отримував подарунки від іноземних лідерів і заробив на цьому загалом приблизно $630 тис. Сам він поки що перебуває на волі.

Унаслідок заворушень постраждало понад 50 офіцерів поліції, згоріло кілька автомобілів і мотоциклів. Влада заарештувала 59 прихильників Хана. Зі свого боку експрем'єр обвинуватив поліцію в тому, що він не зміг з'явитися до суду.

Крім того, в суботу в провінції Пенджаб поліція взяла штурмом резиденцію колишнього прем'єра в Лахорі. Активісти опозиційної партії "Рух за справедливість" (РЗС), очолюваної Ханом, чинили опір поліції із використанням вогнепальної зброї та пляшок із запальною сумішшю. Поліцейські заарештували 61 людину, конфіскували зброю і набої.

14-15 березня поліція намагалася заарештувати Хана згідно з постановою суду, однак після сутичок поліції з активістами РЗС 60 співробітників дістали поранення. Адвокати експрем'єра зуміли домогтися припинення арешту під зобов'язання самостійно з'явитися до суду.

Хана усунули з посади у квітні 2022 року за підсумками вотуму недовіри. Проти нього проголосували 174 члени Національної асамблеї, що складається із 342 депутатів. Сам Хан заявив, що опозиція Пакистану вступила в змову з Вашингтоном, щоб домогтися його усунення від влади через його незалежну зовнішню політику, яка симпатизує Китаю і Росії.

 

 

Теги: #пакистан #обвинувачення #поліція #експремєрміністр

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