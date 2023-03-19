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19:18 19.03.2023

Порошенко: Оборона Бахмута зірвала плани росіян щодо зимового наступу і дала можливість підготувати резерви для весняного наступу ЗСУ

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Порошенко: Оборона Бахмута зірвала плани росіян щодо зимового наступу і дала можливість підготувати резерви для весняного наступу ЗСУ

Лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко впевнений, що оборона Бахмута зірвала плани росіян щодо виходу на адмінмежі Донецької області і дала можливість підготувати резерви для весняного наступу ЗСУ.

"Стратегічно це було руйнування планів путіна щодо зимового наступу", - цитує Порошенка сайт партії "Європейська солідарність" у неділю.

"Спочатку вони думали, що вони повернуть позиції Півдня, завоюють всю Донецьку і Луганську області. Потім Південь вже залишили після Херсону. Поставили завдання, що захоплять Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівку, вийдуть на кордони. Після Соледару у них ще змінилися плани", - нагадав п'ятий президент.

"І незважаючи на те, що величезну ціну ми платимо, був утриманий Бахмут, були перемолочені сили орків щодо потенціалу можливого наступу. Це дає можливість Збройним силам України якісно підготувати резерви для нашого квітневого-травневого наступу", - наголосив Порошенко.

За його словами, незадіяні резерви в 9-10 бригад завершують бойове злагодження, завершують підготовку, значною частиною за кордоном, для навчання на техніці. Йде постачання бойових броньованих машин за рішенням Рамштайна. Їхня загальна кількість, яка має надійти в Україну, перевищує 1100 одиниць, які складуть повноцінні механізовані бригади.

"Повним ходом йде амуніція. Так, її не вистачає зараз на передку. Але вона концентрується для потужного удару під час контрнаступу. І ми тримаємо кулаки для того, щоб він був успішний, і робимо для цього все можливе. Ми зі свого боку намагаємося відповідати на замовлення бригад. Лише під час цієї поїздки ми передаємо вантажі, які нам замовили у 80-ці. Зараз їдемо до 77-ї, по дорозі заїжджаємо у 55-у – перевзуваємо артилерійські тягачі і веземо інші речі. 77-а,79-а, 80-а, 55-а артилерійська, 23-й окремий стрілецький, 26-й окремий стрілецький, перший резерв. І це тільки одна поїздка", - повідомив п'ятий президент.

Порошенко закликав долучитися до допомоги підготовки ЗСУ.

 

 

 

Теги: #думка #бахмут #значення

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